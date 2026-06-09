Empresa privada respalda reformas al sector eléctrico tras reunión en el Congreso Nacional

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), expresaron su respaldo a las reformas de la Ley del Sector Eléctrico luego de una reunión sostenida con la Comisión de Energía del Congreso Nacional.

En la sesión también participaron representantes del sector generador por medio de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable (AHPER).

Tras el encuentro, el gerente de Política Económica del Cohep, Santiago Herrera, afirmó que el sector privado coincide con la necesidad de modernizar el marco regulatorio para recuperar la estabilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“Estamos de acuerdo con la reforma de la ley del sector eléctrico tan necesaria para poder retomar el control y el pulso de lo que queremos como sector eléctrico y de lo que queremos como ENEE”, manifestó Herrera.

El representante empresarial indicó que las organizaciones participantes respaldan los principios generales contenidos en la iniciativa, aunque también presentaron observaciones orientadas a fortalecer algunos aspectos técnicos para que su implementación sea efectiva y ordenada.

Durante la reunión se destacó la importancia de preservar la independencia técnica de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), así como promover mayor transparencia y eficiencia en el sector.

Herrera señaló que una reforma bien estructurada contribuirá a mejorar la competitividad del país, atraer inversión y generar empleo.

“No podemos seguir postergando este tema porque las decisiones de hoy deben ser responsables, deben ser valientes, porque lo que decidamos hoy lo vamos a ver en los próximos años”, expresó el especialista.

El sector privado reiteró que su principal preocupación es garantizar la continuidad del suministro eléctrico y evitar medidas que puedan traducirse en mayores costos para los consumidores hondureños. AD