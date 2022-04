Empresa privada lamenta que argumentos expuestos al Congreso, no lograrán detener derogación de la Ley de Empleo por Hora 

Tegucigalpa – Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), lamentó este jueves la determinación del Congreso Nacional (CN) en derogar la Ley de Empleo por Hora en Honduras.

Inicialmente dijo a medios radiales que el mecanismo venía dejando grandes beneficios a los trabajadores desde hace ya varios años. Pero según registros de la Secretaría de Trabajo unas 40 mil personas estaban siendo amparados bajo esta metodología.

Según Medina, con la eliminación de la normativa, se genera incertidumbre laboral en el país que por cierto enfrenta serios problemas de empleabilidad, pero ahora pues las empresas deberán analizar sus finanzas para definir cómo será la contratación o recontratación de su personal.

En ese sentido, afirmó que está en desacuerdo con que se haya derogado la Ley, por el contrario pedían al Poder Legislativo que intentara únicamente reformarla o bien que se creará un nuevo reglamento de manera que la modalidad no desapareciera.

“Yo les pediría a estos mismos diputados que propongan algo ellos para mantener esta metodología de contratación que a nuestro juicio beneficiaba a los trabajadores y empresas de Honduras”, externó el director de la CCIT.

Refirió que el Código de Trabajo tiene muchas cosas buenas, sin embargo, considera oportuno que se debe buscar formas para adaptarlo a la realidad actual del país, tomando en cuenta que hay personas que perfectamente pueden trabajar, estudiar y hacer algunos oficios a la vez.

“Creo que hay que establecer un nuevo reglamento o estamento jurídico para que las empresas y sobre todo las personas puedan beneficiarse. Nuestros argumentos no fueron convincentes para que no se eliminara la ley y entiendo que no se discutió las propuestas que el sector privado hizo para no fuera derogada”, señaló. Jp