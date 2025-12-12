Descomunal incendio consume maderera en Choloma

San Pedro Sula – Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas una empresa que almacenaba madera y material inflamable en Trincheras, Choloma, en el departamento de Cortés.

– Por más de tres horas los elementos bomberiles lucharon para contener el siniestro.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro, pero se estima que las pérdidas son cuantiosas.

Miembros del Cuerpo de Bomberos tratan de sofocar las grandes llamas que rápidamente se extienden por toda la empresa.

Imágenes del incendio de la palillera en el sector Kativo en Choloma, Cortés. #ProcesoDigital pic.twitter.com/cu83ZikcXQ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 12, 2025

Los socorristas tratan de apagar las llamas pero el material inflamable evita la ardua labor que realizan los bomberos.

A la zona se están trasladando vehículos bomberiles de otros municipios cercanos para apoyar en apagar el incendio.

Las pérdidas por el incendio son cuantiosas, según se indicó. IR