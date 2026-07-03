Empresa de transporte cierra temporalmente sus operaciones por amenazas de extorsión

Tegucigalpa – La empresa de transporte Cotraipbal decidió en las últimas horas cerrar sus operaciones de manera temporal por amenazas de extorsión en el departamento de Colón.

Un representante de la empresa comentó que la decisión será temporal mientras se da con los responsables de amenazar a muerte a los motoristas.

Estimó que diariamente se pierde entre 50 a 60 mil lempiras debido al cobro de extorsión.

Esta empresa se encarga de la ruta de transporte del departamento de Colón a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y viceversa.

Al menos 30 personas, entre motoristas y ayudantes, no están trabajando y unas 14 unidades de transporte que no están operando, debido al paro temporal de la empresa en mención.

El representante lamentó que pese a realizar pagos exigidos por estos grupos, los motoristas continúan siendo objeto de intimidaciones y no se les permite trabajar con tranquilidad. AG