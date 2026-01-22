Empresa de delivery que repartió medicamentos casa por casa se toma la SESAL

Tegucigalpa – Al menos tres meses le adeudan a la empresa de delivery que repartió medicamentos casa por casa en programa de la Secretaría de Salud.

El servicio se dio por tres meses, octubre, noviembre y diciembre y es lo que les adeudan ya que ellos absorbieron el gasto y ahora no les han pagado.

El programa fue manejado por 150 motoristas y se les adeuda dos millones de lempiras.

“A nosotros nos contrata la Sesal, pero está ahora dice que quien tiene que pagar son los hospitales, pero no importa quien pague tienen que pagar esta deuda”, afirmó uno de los manifestantes.

Afirmaron que solo el hospital Santa Rosita fue el que les pagó los primeros dos meses.

Señalaron que no se moverán de la Sesal hasta que les hayan hecho la acreditación del pagó de los tres meses que se les adeuda. IR