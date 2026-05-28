Empresa contrata experto externo para investigar muerte de tres trabajadores en sector de El Cajón

Tegucigalpa- La empresa Regal Springs Honduras informó que ha iniciado una investigación técnica y científica para esclarecer el fallecimiento de tres de sus colaboradores ocurrido en el embalse de la represa Francisco Morazán conocida como El Cajón, donde los trabajadores realizaban labores en las llamadas “peceras” dedicadas al cultivo de tilapia.

El ejecutivo de la compañía, Alejandro Matuti, lamentó profundamente la tragedia y aseguró que la empresa se encuentra consternada por lo sucedido.

“Tenemos ya 32 años de operar en el país y alrededor de 350 empleados en El Cajón. No habíamos tenido una situación de esta naturaleza”, expresó.

Las víctimas fueron identificadas como Jackson Andonie Chavarría Sandoval (23), Benigno Matute (20) y Raúl Ulloa (23), quienes murieron por ahogamiento mientras desempeñaban sus labores.

Matuti explicó que la empresa decidió contratar a un experto externo para determinar las causas exactas del hecho, pese a que, según indicó, cuentan con todas las medidas de seguridad implementadas desde hace décadas.

“Queremos un informe externo que nos diga qué fue lo que en realidad sucedió. Hasta el momento tenemos muchas hipótesis, pero somos una empresa seria y responsable y queremos tener el respaldo técnico y científico para brindar información a sus familiares”, afirmó.

Asimismo, detalló que representantes de la empresa permanecieron en la zona hasta altas horas de la noche acompañando a las familias. Medicina Forense llegó alrededor de las 10:00 p. m. para realizar el levantamiento de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula.

La empresa indicó que se mantiene a la espera de los resultados de las autopsias y reiteró su compromiso de brindar apoyo integral a los familiares de las víctimas durante este difícil momento.LB