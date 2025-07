Emprendimiento familiar y educación infantil: Fundación Ficohsa y Pro Mujer fortalecen comunidades sostenibles

Tegucigalpa – Fundación Ficohsa, con más de 26 años de compromiso con la educación de calidad y Pro Mujer, empresa social con 35 años de trayectoria promoviendo la igualdad de género en América Latina, unieron esfuerzos para capacitar a madres de familia de niños que asisten a centros educativos apadrinados por la Fundación.

–La alianza en Fundación Ficohsa y Pro Mujer: Consiste en brindar oportunidades de desarrollo de habilidades para el emprendimiento a madres y padres de familia, impactando positivamente en más de 630 personas y fomentando comunidades sostenibles.

El programa “Comienzo mi Negocio” que forma parte de la plataforma para el emprendimiento “Emprende Pro Mujer, busca dotar a las familias de conocimientos prácticos en emprendimiento, finanzas personales, comunicación y liderazgo, reforzando el desarrollo integral de los hogares y fortaleciendo el impacto de la educación infantil. La iniciativa responde a una visión compartida: educar a los niños es sembrar el futuro, pero empoderar a sus familias es transformar el presente.

Desde finales de 2024, el programa ha beneficiado a 124 madres y 3 padres de familia en comunidades como Villa Nueva y Villa Vieja en Tegucigalpa; 21 de Febrero y Las Crucitas en Comayagüela; así como Cerro Verde y Río Blanquito en Choloma, Cortés. Estas capacitaciones han impactado de forma directa en más de 630 personas, promoviendo la generación de ingresos, el desarrollo de pequeños negocios y una mayor estabilidad económica en las comunidades.

Con un modelo híbrido que combina sesiones presenciales lideradas por facilitadoras comunitarias con herramientas digitales adaptadas a las realidades de acceso de cada zona, las familias han aprendido a administrar mejor sus recursos, planificar sus ventas, usar redes sociales para sus emprendimientos y fortalecer su autoestima y autoconfianza.

El diagnóstico inicial del programa reveló que el 88% de las personas participantes no contaban con empleo formal, el 68% no llevaba ningún tipo de presupuesto y el 60% no registraba sus ventas. Además, más del 35% eran el único sustento económico de sus hogares. Este acompañamiento formativo busca cambiar esa realidad desde un enfoque humano, práctico y sostenible.

“En Fundación Ficohsa entendemos que una educación de calidad no puede limitarse al aula. Por eso, trabajamos por el bienestar integral de los niños y niñas que apoyamos, fortaleciendo también a sus familias. Este programa no solo genera oportunidades económicas, también transforma mentalidades, despierta sueños y construye comunidades más fuertes”, afirmó Karla Simón, Vicepresidenta de Sostenibilidad de Ficohsa.

“En Pro Mujer, sabemos que apostar por una mujer, es apostar por la transformación de familias y comunidades enteras, por eso este tipo de alianzas son clave para seguir impulsando una región más próspera y equitativa”, afirmó Denia del Valle, representante de país para Pro Mujer Guatemala.

Esta alianza reafirma el compromiso de ambas organizaciones con la creación de comunidades sostenibles y resilientes, donde las oportunidades lleguen a quienes más lo necesitan, y donde la educación, el emprendimiento y la equidad de género sean herramientas para transformar vidas.