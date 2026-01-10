Empleados y colectivos de Libre se toman instalación de la AMDC exigiendo recuento

Tegucigalpa – Miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) se tomaron este sábado las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Militantes de Libre que laboran en la AMDC se tomaron la instalación en el barrio La Ronda en el centro de la capital hondureña, bloqueando el paso a cualquier visitante y paralizaron las actividades.

Estas manifestantes exigen el recuento de actas de las elecciones generales a nivel de la comuna capitalina.

Cabe recordar que el alcalde Jorge Aldana perdió ante el nacionalista Juan Diego Zelaya la alcaldía del Distrito Central.

El viernes, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) inadmitió uno de los recursos de apelaciones interpuestos por el equipo legal de Aldana tras ser incongruente e incoherente. AG