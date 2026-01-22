Empleados sanitarios del sur protestan frente a Finanzas exigiendo pagos retrasados

Tegucigalpa – Personal de centros de salud del departamento de Choluteca protestan este jueves frente a la Secretaría de Finanzas por retraso de pagos de beneficios y derechos laborales.

El doctor Jairo Williams manifestó que hay dos grupos de empleados sanitarios que protestan, uno del municipio de San Marcos de Colón, y el otro de Concepción de María.

Comentó que los empleados de los centros de salud de Concepción de María exigen el pago de aguinaldo y las cesantías de diciembre.

“Es una problemática que nunca había sucedido, nunca habíamos agarrado otro año debiendo pagos retrasados del año anterior”, expresó a periodistas.

Williams confirmó que desde el 19 de enero, los centros de salud de estos dos municipios dejaron de atender pacientes.

Informó que dos representantes del personal de salud ingresaron al edificio para hablar con las autoridades de la Secretaría de Finanzas.

Advirtió que los empleados sanitarios mantendrán tomado los tres portones de la Secretaría de Finanzas mientras no les brinden una respuesta y solución favorable. AG