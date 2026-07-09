Empleados públicos solicitarán ajuste salarial de 3,000 lempiras

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), anunció que presentará al Gobierno una propuesta de ajuste salarial de 3,000 lempiras para trabajadores del sector público.

El presidente de la ANDEPH, César Chirinos, explicó que la petición surge ante las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores públicos para hacer frente al aumento de precios.

El dirigente gremial detalló que la propuesta beneficiaría aproximadamente a 120,000 empleados públicos.

Según Chirinos, el impacto presupuestario estimado para el Gobierno sería de alrededor de 2,400 millones de lempiras, lo que aseguró, es una proporción mínima dentro del Presupuesto General de la República.

«Estamos hablando de un ajuste salarial diferido, no vamos a tocar prácticamente casi ni un pelo de lo que son los recursos del presupuesto, que es de 444 mil millones. Estamos hablando del 0.05%», afirmó.

La ANDEPH plantea que el aumento sea aplicado en dos etapas, correspondientes a los años 2026 y 2027, además de solicitar que tenga carácter retroactivo.

Chirinos indicó que ya han sostenido conversaciones con autoridades de Finanzas y Trabajo, por lo que también buscarán presentar formalmente la propuesta ante el presidente de la República.

El representante de los empleados públicos señaló que el sector lleva aproximadamente un año sin recibir un ajuste salarial significativo y que la inflación, que supera el 4.5 %, ha afectado los ingresos de los trabajadores. AD