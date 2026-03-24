Empleados públicos a teletrabajo el resto de la semana

Tegucigalpa – La Secretaría de Gobernación comunicó que los empleados públicos deberán laborar en modalidad de teletrabajo durante el resto de la semana.

Todas las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada deberán implementar la modalidad de teletrabajo para el personal no esencial, a partir del día martes 24 hasta el día viernes 27 de marzo.

La intención de la medida es reducir el consumo de combustible derivado del traslado diario de servidores públicos ante los fuertes incrementos en los precios.

Según esta dependencia del Estado, esta medida debe de contribuir al ahorro en el gasto público en un contexto de presión internacional sobre los precios de los hidrocarburos.

Indicó que se debe de mantener la continuidad de los servicios del Estado mediante esquemas de trabajo eficientes y responsables.

Por otro lado, instruyó a las máximas de cada institución en garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios esenciales, especialmente en áreas de salud, seguridad, atención de emergencias y servicios públicos estratégicos.

Las autoridades también deben de organizar esquemas rotativos y mixtos de trabajo, asegurando que al menos el personal indispensable permanezca de manera presencial.

Adicionalmente, las autoridades deben implementar mecanismos de supervisión y control de productividad, garantizando el cumplimiento de funciones bajo la modalidad de teletrabajo.

Igualmente, la Secretaría de Gobernación priorizó la atención al ciudadano, evitando cualquier afectación en la prestación de servicios. AG