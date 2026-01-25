Empleados municipales protestan en la capital en defensa de Jorge Aldana

Tegucigalpa – Un grupo de empleados de la alcaldía capitalina protestan este domingo a inmediaciones de la comuna en la colonia 21 de Octubre para respaldar a Jorge Aldana, al tiempo que demandan el conteo de 430 actas que -según ellos- les dan la victoria.

Los manifestantes gritan consignas a favor del edil saliente Jorge Aldana y aseguraron que no dejaran las tomas hasta que haya una respuesta a sus peticiones.

El grupo de empleados edilicios se mantienen apostados en las instalaciones de la comuna capitalina en la colonia 21 de octubre.

“Aldana, amigo, el pueblo está contigo”, “El gordito no se va”, son algunas de las consignas que hacen los quejosos esta mañana.

Reafirmaron que seguirán sus protestas hasta lograr que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) inicie el conteo de votos de las 430 urnas que reclama el equipo de Jorge Aldana.

Esta misma mañana, en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), se llevó a cabo la asunción del cargo de Juan Diego Zelaya, quien de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) es el nuevo alcalde de la ciudad más importante de Honduras. JS