Empleados mantienen derechos y podrán demandar ante despidos injustificados, aclara diputado Cálix

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, Jorge Cálix, aseguró que los derechos laborales de los empleados se mantendrán vigentes tras la aprobación de la denominada Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, y que cualquier desvinculación deberá ajustarse al marco legal establecido.

El legislador manifestó que la normativa no elimina las garantías laborales y enfatizó que los trabajadores contratados para cumplir una función específica deben conservar sus derechos, especialmente cuando realizan sus labores de manera correcta y cumplen con los requisitos establecidos.

“Espero que se respeten los derechos de los trabajadores… si alguien está haciendo su trabajo, debe respetarse”, señaló, al advertir que situaciones donde varias personas son contratadas para una misma función generan ineficiencia y en algunos casos esas prácticas deben corregirse.

Cálix también cuestionó esquemas administrativos en los que una misma tarea es asignada a múltiples personas, señalando que esas estructuras resultan insostenibles y pueden considerarse formas de mala administración o corrupción que requieren ajustes.

Sobre los despidos que puedan derivarse de la aplicación de la ley, explicó que toda terminación de contrato debe diferenciar entre causas justificadas e injustificadas. Precisó que, si un empleado es despedido de manera justificada, no tendrá derecho a reclamaciones adicionales; sin embargo, si la separación ocurre sin fundamento legal, el trabajador podrá ejercer su derecho a demandar.

En ese sentido, recordó que las leyes vigentes de la República reconocen la posibilidad de que el trabajador opte por reclamar el pago de prestaciones o solicitar el reintegro a su puesto, según corresponda.

El diputado insistió en que la ley garantiza estabilidad dentro del marco jurídico y que los derechos laborales permanecen protegidos, por lo que —a su criterio— no debería generarse incertidumbre entre los empleados siempre que se respeten los procedimientos establecidos. LB