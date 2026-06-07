Empleados del Poder Judicial exigen a Finanzas transferencias pendientes para concretar reajuste salarial

Tegucigalpa – Trabajadores del Poder Judicial solicitaron a la Secretaría de Finanzas agilizar las transferencias pendientes a esta institución, al considerar que el retraso impide avanzar en la aprobación de un reajuste salarial para el personal.

Un representante de los empleados, Honofre Sandino, explicó que distintas asociaciones se han unido para exigir el cumplimiento de los recursos asignados.

En cuanto a la propuesta de incremento salarial, Sandino detalló una escala diferenciada según ingresos.

“Un 12% para el que gana de 18 a 30, un 8% del que gana del 31 a 50 y un 6% del que gana del 51 a 70 y un 3% del que gana del 71 en adelante”, explicó.

Sandino afirmó que el principal obstáculo para concretar el reajuste es la falta de transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas, situación que, según indicó, mantiene pendiente desde hace aproximadamente un año.

De igual forma, acotó que han sostenido conversaciones con las autoridades del Poder Judicial, quienes les han manifestado que están a la espera de que Finanzas realice los desembolsos correspondientes para poder avanzar en las gestiones relacionadas con el incremento salarial.

Los trabajadores reiteraron su llamado a las autoridades para que atiendan la situación y permitan concretar un aumento que consideran justo y necesario para el personal de este poder del Estado. AD