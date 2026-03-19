Empleados del PNRP se toman carretera CA-5 Norte en Comayagua, también en Valle y en la capital hondureña

Tegucigalpa- Empleados de El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) se toman ambos carriles en la carretera CA-5, Comayagua, como medida de protesta, exigiendo al gobierno el pago de tres meses de salario adeudado.

La misma accion se realiza en la carretera CA-1 en Valle y en la capital hondureña.

«Esto se va a estar bloqueando hasta que se haga el pago, hasta que lleguemos a un acuerdo y un diálogo con los ministros, sino vamos a parar todo y si es posible vamos a dejar a oscuras todo el país», manifiestan los afectados.

Los empleados señalaron que tienen tres meses sin recibir sueldo y que sus familias tienen que alimentarse, así como pagar deudas adquiridas.

Los manifestantes tomaron ambas trochas de la carretera donde queman llantas e impiden el paso vehicular.

La protesta ha generado largas filas de vehículos que han quedado varados en el lugar.

Miembros de la Policía Nacional se trasladan a la zona para habilitar el paso y desalojar a los manifestantes. IR