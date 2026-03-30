Empleados del PNRP mantienen bloqueado el bulevar del norte en San Pedro Sula por salarios atrasados

Tegucigalpa- En pleno Lunes Santo, empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mantienen tomada la principal vía de acceso a San Pedro Sula, en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios.

La manifestación se desarrolla a la altura de la colonia Fesitranh, sobre el bulevar del norte, donde los trabajadores han bloqueado completamente el paso vehicular hacia la ciudad. Para impedir la circulación, los protestantes han colocado llantas, piedras y ramas en la vía.

El tráfico en la zona se ha visto severamente afectado, generando largas filas de vehículos y complicaciones para quienes intentan ingresar a la capital industrial, por lo que se recomienda a la población buscar rutas alternas.

Los empleados del PNRP exigen el pago de sueldos atrasados y advierten que mantendrán la medida de presión hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades.

Estas acciones forman parte de una serie de protestas que el personal ha venido realizando en las últimas semanas en distintos puntos del país, incluyendo tomas de calles y quema de llantas, en reclamo por la falta de pago y otras demandas laborales.LB