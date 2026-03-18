Empleados del PNRP-ENEE queman llantas en la capital por falta de pagos de salarios

Tegucigalpa – Empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se tomaron el anillo periférico, a la altura de la Cañada y otra en la colonia Tepeyac en protesta por la falta de pago de salarios.

Los empleados señalaron que tienen tres meses sin recibir sueldo y que sus familias tienen que alimentarse, así como pagar deudas adquiridas.

Los manifestantes se tomaron una trocha del anillo periférico a la altura de La Cañada donde quemaron llantas e impidieron el paso vehicular.

La protesta ha generado largas filas de vehículos que han quedado varados en el lugar.

Miembros de la Policía Nacional se trasladan a la zona para habilitar el paso y desalojar a los manifestantes. IR