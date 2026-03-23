Empleados del PNRP de la ENEE se toman carretera en Villanueva y protestan por salarios atrasados

Tegucigalpa- Una toma de carretera se registra este día en el municipio de Villanueva, específicamente en la autopista que conecta San Pedro Sula con Tegucigalpa, donde empleados del Programa Nacional de Recuperación de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mantienen una protesta exigiendo el pago de tres meses de salario.

De forma paralela, trabajadores del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) también se movilizan pacíficamente en otros puntos de San Pedro Sula, denunciando atrasos salariales de hasta tres meses, situación que califican como insostenible.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con las acciones de presión si las autoridades no brindan una respuesta inmediata y cumplen con sus derechos laborales. “No podemos seguir trabajando sin recibir nuestro salario”, expresaron durante la protesta.

La toma ha provocado una extensa fila de vehículos en ambas vías de la carretera, generando complicaciones en el tránsito para quienes se movilizan entre el norte y el centro del país.

Elementos de la Policía Nacional se encuentran en la zona, intentando mediar y entablar diálogo con los manifestantes para buscar una solución que permita restablecer el paso vehicular.LB