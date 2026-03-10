Empleados del Instituto Nacional del Diabético protestan por tres meses de salario atrasado

Tegucigalpa- Con el pabellón nacional colocado en los portones de las instalaciones, empleados del Instituto Nacional del Diabético (INADI) realizaron una protesta para exigir el pago de tres meses de salario que, según denunciaron, aún no ha sido cancelado.

La portavoz de la institución, Sendy Ávila, explicó que la situación se ha vuelto insostenible para el personal, ya que muchos dependen exclusivamente de su sueldo para sostener a sus familias.

“Estamos en una situación difícil porque ya vamos por tres meses y no nos han pagado nuestro salario. Las autoridades administrativas han hecho todos los pasos requeridos, pero no hay respuesta”, manifestó.

Otra empleada en la manifestación pacífica detalló que el último pago recibido por los empleados fue el 20 de diciembre, y desde entonces no han vuelto a percibir sus ingresos. Según indicó, aunque existe comunicación con las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras, hasta ahora solo ha sido de forma verbal y sin resultados concretos.

Durante la protesta, algunos pacientes que acudieron al centro asistencial reaccionaron con comprensión ante la situación de los trabajadores, aunque lamentaron la falta de atención médica.

“Ni modo, hay que esperar. Si hubiéramos sabido no hubiéramos venido”, comentaron algunos de los entrevistados.

Una de las pacientes, identificada como Aurora López, quien viajó desde el municipio de Talanga, expresó su solidaridad con el personal.

“Esperamos que les paguen cuanto antes para que resuelvan sus problemas económicos y nos puedan atender”, señaló.

Los trabajadores reiteraron el llamado a las autoridades para que se agilice el pago pendiente, advirtiendo que la situación afecta tanto al personal como a los pacientes que dependen de los servicios del centro especializado.LB