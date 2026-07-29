Empleados del Hospital Gabriela Alvarado protestan por despido de galena y eliminación de pagos asociados a jefaturas

Tegucigalpa- Empleados del Hospital Gabriela Alvarado realizaron este miércoles acciones de protesta en rechazo al despido de una galena y a la eliminación de pagos relacionados con las jefaturas, una medida que ha generado inconformidad entre parte del personal del centro asistencial.

Según los manifestantes la doctora Doris Irías fue despedida del centro asistencial, por lo que exigen su reintegro.

Asimismo, los trabajadores explicaron que la decisión de eliminar pagos relacionados a las jefaturas afecta a quienes desempeñan funciones de coordinación y responsabilidad dentro del hospital, por lo que exigieron a las autoridades revisar la medida y abrir un espacio de diálogo para encontrar una solución.

Durante la protesta, los manifestantes expresaron que la eliminación de estos beneficios impacta las condiciones laborales del personal y podría repercutir en el funcionamiento de los servicios que presta el hospital.

Los empleados señalaron que las acciones de protesta buscan visibilizar su descontento y lograr que las autoridades de Salud atiendan sus demandas antes de que el conflicto se agudice.

Hasta el momento, las autoridades del Hospital Gabriela Alvarado y de la Secretaría de Salud no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las razones de la eliminación de los pagos asociados a las jefaturas ni sobre las solicitudes planteadas por los trabajadores. IR