Empleados del Hospital Escuela protestan por falta de pago

Tegucigalpa- Empleados del hospital Escuela de la capital, protestan este martes en las instalaciones del máximo centro asistencial del país, esto debido a la falta de pago por parte de las autoridades a muchos colaboradores por acuerdo y contrato.

“No tenemos nada, señora presidenta, póngase la mano en la consciencia, mis respetos, pero ni cuando Juan Orlando nos faltaba el pago, la gente de acuerdo y contrato era pagada cabalmente antes del 20 si caía un sábado”, dijo una de las manifestantes.

Agregó que no hay que ser groseros con los empleados, hay gente que no tiene pago desde noviembre y dicen que los mandarán a deuda pública, necesitamos el pago presidenta, usted no porque lo tiene todo, señaló.

Asimismo, detallaron que muchos están por plaza y por contrato, a algunos desde diciembre no nos pagan, ahora nos deben enero y los que están en contrato ni siquiera tienen una fecha de cuando firmarán.

Señalaron que ahora los pagos se atrasan 15 días y cuando uno firma por la Sesal se tardan hasta 60 días hábiles y todos tenemos compromisos y deuda y exigimos el dinero trabajado no regalado. IR