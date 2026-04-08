Empleados del Hospital Escuela exige pago salarial y turnicidad

Tegucigalpa- Personal del Hospital Escuela exige el pago de tres meses de salarios atrasados y el pago de la turnicidad, señalaron que el atraso en el pago genera preocupación sobre la estabilidad laboral y económica de los trabajadores.

El director, Dario Zúñiga, explicó que la turnicidad es un plus agregado al salario normal, y que los pagos pendientes están a la espera de la aprobación del presupuesto.

Afirmó que una vez aprobado, se realizarán los desembolsos correspondientes.

El personal se encuentra apostado en las gradas de la entrada principal del primer centro asistencial del país.

Apuntaron que la medida se irá incrementando hasta que se les haga efectivo el pago. IR