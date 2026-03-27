Empleados del 911 se toman salida al norte del país

Tegucigalpa – Totalmente intransitable luce la salida de Tegucigalpa al norte del país debido a una protesta de empleados del Sistema Nacional de Emergencia 911, quienes exigen sus derechos.

– Empleados del PNRP también siguen en protestas.

Los empleados colocaron llantas a las cuales prendieron fuego para evitar la salida de vehículos de la capital hondureña al norte del país.

En la zona se registra un fuerte congestionamiento vial.

Los empleados del 911 exigen al gobierno el pago de sus salarios y respeto a sus derechos laborales.

A la zona se trasladan miembros de la Policía Nacional para habilitar el tránsito. IR