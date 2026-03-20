Empleados del 911 protestan en Finanzas por tres meses de salario atrasados

Tegucigalpa – Trabajadores del Sistema Nacional de Emergencias 911 protestan frente a la Secretaría de Finanzas en Tegucigalpa, exigiendo el pago de tres meses de salario que, según denunciaron, aún no han recibido.

– Empleados del Programa de Reducción de Pérdidas igualmente protestas este viernes en varias zonas del territorio nacional.

Una de las manifestantes, identificada como Lidy Castro, señaló que además de la deuda correspondiente a enero, febrero y marzo, no han recibido ninguna notificación oficial sobre su situación laboral. “No nos han dicho nada y no nos han pagado. Tenemos familias que mantener”, expresó.

Los empleados aseguraron que han realizado múltiples reclamos sin obtener respuesta, por lo que decidieron intensificar las acciones de protesta. Asimismo, hicieron un llamado al ministro Emilio Hernández Hércules para que se les garantice el pago de sus derechos laborales.

Durante la manifestación, los trabajadores se apostaron en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, donde los portones permanecen cerrados, y colocaron el Pabellón Nacional como símbolo de su exigencia, advirtiendo que no se retirarán hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades. LB