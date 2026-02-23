Empleados del 911 denuncian impedimento de acceso a instalaciones por ausencia en listados oficiales

Tegucigalpa- Empleados del 911 denunciaron este lunes que se les está impidiendo el acceso a las instalaciones de la central de emergencias si no figuran en los listados oficiales, generando preocupación sobre su situación laboral.

Según los afectados, la medida afecta tanto a personal administrativo como operativo, y ha generado confusión entre quienes acuden a cumplir sus jornadas habituales.

Varios de los trabajadores explicaron que, a pesar de contar con nombramientos vigentes y cumplir funciones, se les ha solicitado permanecer afuera hasta que su inclusión en los listados sea verificada.

“No servimos a ningún partido político, somos funcionarios de Estado y deben respetar nuestros derechos, si no nos quieren ver aquí, ya saben el procedimiento”, denunciaron.

Afirmaron que si no aparecen en las listas que tienen los agentes fuerzas especiales, no se les permite el ingreso a las oficinas. IR