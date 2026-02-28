Empleados del 911 de SPS denuncian que no les dejan ingresar a las oficinas de la institución

San Pedro Sula – Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 protestan este sábado en la ciudad de San Pedro Sula denunciando que no les permiten el ingreso a la institución.

Una empleada manifestó que iban a presentarse al turno de trabajo, pero otro trabajador estaba en el portón diciéndoles que no podían ingresar.

“Incluso a las compañeras que están en maternidad no las dejaron ingresar, incluso a las personas de su mismo partido político”, expresó la empleada.

Denunció que no hay ningún empleado de la parte operativa ni del sistema de vigilancia, y que no se podrá atender la denuncia de la ciudadanía.

Afirmó que ellos se encargan de atender la denuncia de los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara.

Contó que el representante está con una lista de empleados de quienes si podrían acceder a la institución, en la que no están incluidos, pero no han sido notificados de despidos. AG