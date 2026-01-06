Empleados de Planificación mantienen tomas y exigen respeto a la antigüedad laboral y otorgamiento de plazas

Tegucigalpa – Los empleados de la Secretaría Planificación Estratégica se mantienen en protesta frente a las oficinas de esta dependencia estatal en exigencia de nombramientos de plazas.

– La Secretaría de Planificación la dirige el ministro Ricardo Salgado.

Uno de los empleados señaló que ingresaron a trabajar con la actual administración, pero nunca recibieron un contrato de permanencia laboral.

Asimismo, en este mismo caso se encuentran los empleados de los medios de comunicación estatales ya que fueron trasladados bajo el dominio de la Secretaría de Planificación.

Los empleados de Planificación a parte del nombramiento de sus plazas exigen el respeto a la antigüedad laboral.

Los empleados han colocado barricadas y queman llantas frente a la institución. IR