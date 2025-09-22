Empleados de maquila denuncian suspensiones hasta por cuatro meses en Villanueva

San Pedro Sula– Empleados de maquila denuncian suspensiones injustificadas y sin pago de prestaciones en Villanueva, norte de Honduras.

Según los denunciantes recibieron notas en los que están suspendidos por cuatro meses.

“Están acostumbrados a hacer suspensiones sin pagar prestaciones”, denunciaron los empleados.

En ese sentido, los empleados determinaron tomar las instalaciones para hacer presión a las autoridades y hacer escuchar sus voces hasta las autoridades de la Secretaría de Trabajo.

Según se informó son 65 los empleados de la ZIP Bufalo, señalaron que desde el 25 de agosto están en esta situación, por lo que piden a las autoridades que les cancelen o los llamen a trabajar.

Reiteraron que no hay un sustento legal para ser suspendidos, por lo que piden a los dueños de la maquila hacer el pago de prestaciones ya que al estar suspendidos no pueden ni conseguir otro trabajo. IR