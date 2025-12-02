Empleados de Libre boicotean conferencia del CNE que marcaría el reinicio de la divulgación de resultados

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López denunció que empleados del Partido Libertad y Refundación (Libre), boicotean la conferencia que marcaría el reinicio de la divulgación de resultados.

– Miembros de la prensa denuncian agresiones por los empleados de Libre.

El órgano electoral convocó a conferencia de prensa esta mañana para detallar sobre la caída del sistema de divulgación de resultados, pero decenas de empleados de Libre se manifestaron en la sala de un hotel capitalino para impedir la comparecencia.

En la conferencia estarán presentes las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, no así Marlon Ochoa que no estaría en el acto.

“Se boicotea la conferencia de prensa que marcaría el reinicio de la divulgación de resultados. El consejero Marlon Ochoa se ha opuesto a la reanudación de los procesos y ha enviado colectivos de Libre, así como miembros de su despacho, quienes irrumpieron en el Hotel Plaza Juan Carlos ejerciendo actos de intimidación con el propósito de impedir la comparecencia pública. A pocos metros nos encontramos la consejera Ana Paola Hall y yo”, detalló Cossette López.

El grupo de empleados de Libre gritan consigas como: “No volverán”, “El que no salte es cachureco”, “Rixi sí, otro no”, “El pueblo aquí está presente”, entre otros. JS