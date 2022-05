Empleados de hospitales psiquiátricos protestan frente a Salud por falta de pago a empleados

Tegucigalpa – La falta de pago de salario a varios empleados de los hospitales psiquiátricos Mario Mendoza y Santa Rosita, este jueves realizan una manifestación frente a la Secretaría de Salud.

Asimismo, los empleados mantienen estos centros hospitalarios en paro desde hace un mes, sin atención de consulta externa.

Según los manifestantes, solo quedan ocho días para que cumplan los cinco meses sin sueldo.

“Ya no nos quieren dar fiado, los bancos y comercios donde tenemos préstamos no los creen que no los han pagado, ya los de la renta de la viviendas también nos han dado un ultimátum por la falta de pago, nuestros hijos también necesitan como alimentarse”, señaló una de las manifestantes.

Los protestantes exigen a las autoridades sanitarias no alargar más su sueldo y que les acrediten para hacer efectivo sus pagos con sus acreedores.

Señalaron que las manifestaciones continuarán hasta que les acrediten sus sueldos.

