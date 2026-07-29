Empleados de Educación mantienen tomada la Dirección Departamental de Santa Bárbara por salarios atrasados

Tegucigalpa- Las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara permanecen tomadas por empleados que exigen el pago de cuatro meses de salarios atrasados, luego de no obtener respuesta a sus demandas tras 13 días de asambleas informativas.

La medida de presión es encabezada por el Sindicato de Empleados del Servicio Público de la Educación de Honduras (SIESPEH), cuya presidenta, Yadira Guzmán, informó que alrededor de 160 trabajadores continúan sin recibir el pago correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio.

Según explicó la dirigente sindical, el presupuesto de 59 millones de lempiras asignado para cubrir la planilla de sueldos y salarios del personal de servicio civil resultó insuficiente para financiar la totalidad del año, lo que derivó en la actual crisis.

Guzmán señaló que la problemática obedece a desaciertos administrativos y a contrataciones irregulares heredadas de la administración anterior. Entre las anomalías denunciadas mencionó la asignación de salarios elevados para algunos cargos, como choferes y jardineros, así como la contratación de asistencias técnicas con remuneraciones que, según el sindicato, agotaron prematuramente los recursos disponibles.

Asimismo, el SIESPEH afirmó que el déficit presupuestario era previsible desde los primeros meses del año, pero las autoridades no realizaron a tiempo la readecuación o modificación presupuestaria necesaria durante abril y mayo, dejando sin salario a trabajadores con más de 20 años de servicio en el sistema educativo.

Los manifestantes hicieron un llamado a la titular de la Secretaría de Educación para que intervenga de manera urgente y gestione la asignación de los fondos necesarios. Aunque aseguraron que su intención es regresar a sus labores en los centros educativos, advirtieron que mantendrán las protestas y la toma de las instalaciones hasta que se les haga efectivo el pago de los salarios adeudados. IR