spot_img
Caliente

Empleado de Umaps muere en accidente laboral y otro resulta herido en la colonia El Reparto Arriba

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un muerto y un herido dejó un accidente en una construcción en la colonia El Reparto Arriba de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Así lo informó el mediodía de este domingo el Cuerpo de Bomberos, que llegó al lugar para brindar las atenciones, pero una persona yacía sin vida.

Se conoció que la víctima es un empleado de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps), de nombre Ramiro Ordóñez (46).

De acuerdo a lo informado, los obreros realizaban trabajos de fontanería la mañana de este domingo.

Una de las personas quedó sin vida en la zona, mientras otra de nombre Gustavo Álvarez (41) fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. JS

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024