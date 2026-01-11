Empleado de Umaps muere en accidente laboral y otro resulta herido en la colonia El Reparto Arriba

Tegucigalpa – Un muerto y un herido dejó un accidente en una construcción en la colonia El Reparto Arriba de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Así lo informó el mediodía de este domingo el Cuerpo de Bomberos, que llegó al lugar para brindar las atenciones, pero una persona yacía sin vida.

Se conoció que la víctima es un empleado de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps), de nombre Ramiro Ordóñez (46).

Un muerto y una persona lesionada 🤕 mientras ambos hacían trabajos de construcción en la colonia El Reparto de Tegucigalpa, capital de Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/nNhzS1oaAH — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 11, 2026

De acuerdo a lo informado, los obreros realizaban trabajos de fontanería la mañana de este domingo.

Una de las personas quedó sin vida en la zona, mientras otra de nombre Gustavo Álvarez (41) fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. JS