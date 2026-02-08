Empiezan labores de limpieza del sargazo en las playas de Roatán

Roatán – Este domingo empezó en las playas del municipio de Roatán las labores de limpieza ante la masiva presencia del sargazo en esta zona turística del Caribe hondureño.

El sábado se reportó la presencia de toneladas de sargazo en las playas de Roatán, especialmente en la zona de West Bay-

(LEER): Sorpresa y preocupación por sargazo en playas en Roatán

En ese sentido, el diputado Stephen García llegó con una maquinaria retroexcavadora para comenzar con las labores de limpieza de las playas.

El objetivo es proteger el ecosistema, facilitar la recuperación natural de las playas y reducir cualquier impacto sobre la actividad turística, ya que forma parte de un plan preventivo integral a desarrollar en las zonas con mayor presencia de sargazo.

El sargazo consiste en la acumulación masiva de algas marinas flotantes en las orillas de las playas que se desarrolla principalmente en mar abierto y que flotan en la superficie del océano mediante vesículas llenas de gas.

Aunque el sargazo forma parte del ecosistema oceanográfico, su llegada en grandes cantidades puede impactar negativamente la imagen turística y generar molestias entre residentes y turistas.