Empieza la impresión de papeletas para las elecciones generales

Tegucigalpa – Este viernes empezó la impresión de las papeletas electorales, comenzando a nivel presidencial para los comicios del 30 de noviembre del presente año.

La impresión empezó en la sede de la editorial Spacio Gráfico con presencia de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) como las consejeras Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López.

Después del mediodía, técnicos de la imprenta empezaron a hacer pruebas técnicas para dar inicio a la impresión.

También estuvieron presentes miembros de las Fuerzas Armadas que brindaban resguardo, igualmente, estaba la designada presidencial Dorios Gutiérrez, como representante del gobierno.

Igualmente empezó la impresión de la papeleta electoral a nivel de diputados por el departamento de Cortés.

La impresión de papeletas se realiza mediante varios lotes, la primera se le atribuyó a la empresa Expresión Digital, el lote tres a Spacio Gráfico, otro fue dedicado a Inversiones Medias, Gráficos de Tegucigalpa también fue adjudicado para la impresión.

Se imprimirá un total de 18 millones 448 mil 410 papeletas de los tres niveles electivos.

La titular del CNE, Ana Paola Hall, destacó que la impresión de papeletas sucede a 57 días de las elecciones generales. AG