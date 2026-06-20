Empeoran apagones, pequeños empresarios claman aprobación de reformas energéticas

Tegucigalpa – La situación del servicio de energía eléctrica en Honduras sigue deteriorándose, debido a que empresas, negocios y comercios en el Valle de Sula y en el Occidente siguen sufriendo de los constantes apagones, lo que ha llevado a dirigentes empresariales y líderes ciudadanos a exigir al Congreso Nacional que suspendan sus anunciadas vacaciones de medio año y aprueben las reformas energéticas con las cuales puede mejorarse la situación de la estatal ENEE.

Los diputados inician un periodo de vacaciones de casi un mes, mientras el proyecto de reformas quedó aprobado en dos debates, mientras el decisivo tercer debate esperará hasta el regreso de los legisladores.

En las últimas semanas, la micro, pequeña y mediana empresas se quejan que las interrupciones de energía eléctrica son cada vez más constantes y con prolongados periodos para que el problema sea resuelto.

Esto es un problema recurrente en los últimos años, pero en la actualidad resulta lamentable cuando en la agenda mediática se ha tratado la aprobación de una iniciativa de reformas energéticas que permitiría liberalizar el mercado e iniciar la ruta de la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Las pérdidas de la ENEE son del 38 %, se estima un perjuicio diario cercano a los 50 millones de lempiras, y con las reformas se permitiría escindir a la estatal en tres partes: generación, transmisión y distribución, esta última es donde se reporta el problema.

Diversos sectores de Honduras ,como organizaciones de sociedad civil y la empresa privada, respaldan la iniciativa de las reformas energéticas.

Pero el mayor respaldo a las reformas son los pronunciamientos favorables del gobierno de Estados Unidos como de las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Cooperación Andina de Fomento (CAF).

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Sin embargo, pese a todo el apoyo nacional e internacional, las fuerzas políticas vuelven a ser claves para impedir una solución y desarrollo del subsector eléctrico.

El Congreso Nacional decidió no someter a votación durante la semana el tercer debate al no tener los consensos necesarios para su aprobación, especialmente de la bancada liberal, y decidió discutirlo en julio, después del período de receso legislativo

Apagones golpean a las microempresas

Mientras que el dirigente de las Mipymes, Victorino Carranza, señaló que la inestabilidad del servicio ha provocado el cierre de miles de negocios que previamente habían sido recuperados.

Reveló que tres mil microempresas han cerrado operaciones desde el 3 de febrero por los apagones imprevistos y un sistema de distribución intermitente que detiene la producción y daña los equipos.

Diputados deben posponer receso

El representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), Efraín Rodríguez, pidió a los diputados del Congreso Nacional que posponga el período de vacaciones para aprobar las reformas al sector eléctrico.

Expresó que los racionamientos en la actualidad suceden con más frecuencia y son más prolongados, y generan preocupación a los comerciantes porque daña el equipo y los deja sin poder vender.

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Estimó que las pérdidas en el Valle de Sula por los constantes apagones serían de 100 millones al mes para las Mipymes.

Apagones imprevistos y prolongados en el occidente

La situación ha escalado que ahora abarca el occidente del país, pobladores y comerciantes de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y Lempira han reclamado que los apagones suceden de repente y los técnicos de la ENEE tardan horas en restablecer el servicio.

Incluso, la propia estatal eléctrica reconoció esta problemática excusándose que la causa es que las líneas de transmisión están deterioradas por el tiempo y requiere de actualización.

Reveló que entre enero y lo que va de junio del presente año se registran 27 fallas generando nueve mil 905 minutos de indisponibilidad. AG