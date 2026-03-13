Emiten Ley Seca para el municipio de Guanaja ante repetición de elecciones

Tegucigalpa- El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una Ley Seca para el municipio de Guanaja ante la repetición de elecciones municipales tras el empate técnico registrado entre los candidatos del Partido Nacional y Liberal.

Ambos aspirantes sacaron mil 404 votos. El empate se dio entre los candidatos Sheray Borden y Dion Kelly de los partidos Nacional y Liberal.

Las elecciones se van a repetir este domingo 15 de marzo entre los candidatos.

En ese sentido, el ente electoral emitió la Ley Seca que arranca a las 6:00 de la mañana del sábado 14 de marzo y finaliza a las 6:00 de la tarde del lunes 16 del presente mes.

El incumplimiento de la medida tendrá una multa de cuatro a 10 salarios mínimos. IR