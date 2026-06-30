Emilio Hernández: “No existe un escenario sostenible de crecimiento macroeconómico para Honduras sin saneamiento de la ENEE”

Tegucigalpa- El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, afirmó que la transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), continúa siendo el principal desafío estructural de Honduras y una prioridad señalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar la estabilidad económica del país.

El ministro enfatizó que no existe un escenario sostenible de crecimiento macroeconómico para Honduras sin el saneamiento de la empresa estatal de energía, por lo que insistió en que las reformas deben contar con el respaldo del Congreso Nacional.

El funcionario indicó que el organismo financiero ha insistido en la necesidad de impulsar reformas en el sector eléctrico, al considerar que la situación financiera de la ENEE representa el mayor déficit que enfrenta el Estado hondureño desde hace varias décadas.

En ese sentido, señaló que el comunicado emitido por el FMI tras la aprobación de la cuarta y quinta revisión del programa hace énfasis en la necesidad de avanzar con las reformas legislativas que permitan modernizar la estatal eléctrica.

Hernández aclaró que la reforma de la ENEE, por sí sola, no resolverá los problemas financieros de la empresa, sino que debe ir acompañada de un proceso integral de reestructuración administrativa y operativa.

Entre las acciones necesarias mencionó el fortalecimiento institucional de la empresa, la regularización de pagos a proveedores y un combate más efectivo contra las pérdidas de energía ocasionadas por el robo y hurto de electricidad en distintas regiones del país.

«Todo ese conglomerado de acciones es lo que permitirá rescatar financieramente a la ENEE y, posteriormente, fortalecer la economía nacional», concluyó. LB