Emilio Hércules: Reformulación de Presupuesto 2026 dependerá de reducción del aparato estatal

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, aseguró que el tema del Presupuesto General de la República 2026 será prioritario en el primer Consejo de Ministros convocado por el presidente Nasry Asfura, para este martes, donde se discutirá una reestructuración del aparato gubernamental orientada a la reducción del gasto público.

– No se contemplan nuevos impuestos, reafirmó el funcionario, al tiempo que reiteró la eliminación y fusión de instituciones gubernamentales.

“El tema de presupuesto va a ser muy importante ver cómo lo aprobamos. En base a la disminución que tengamos en el Consejo de Ministros, tendremos que hacer un análisis de impacto presupuestario para que sea aprobado y posteriormente presentar la reformulación del proyecto 2026 ante el Congreso Nacional”, explicó el funcionario.

Hércules detalló que el Consejo de Ministros aprobará un Decreto Ejecutivo (PCM) destinado a la disminución del aparato gubernamental, lo que implicará la reducción y supresión de algunas secretarías de Estado, así como la fusión de otras dependencias.

“Vamos a reducir secretarías de Estado, suprimir algunas y también analizar cómo fusionamos otras, con el fin de generar un ahorro en el gasto”, indicó.

No obstante, aclaró que estas medidas no representan una reducción total del presupuesto para 2026, sino una redirección de recursos hacia compromisos prioritarios del Estado.

“Esto no significa una reducción total del presupuesto 2026, sino una redirección de recursos para cubrir pasivo laboral, pago de deuda y otros compromisos que tenga el Estado”, adicionó.

El titular de Finanzas también descartó la creación de nuevos impuestos, asegurando que no está previsto ni en análisis un incremento de la carga tributaria.

“No habrá más impuestos. No se está considerando mayores tributos que los que ya existen. Es importante cuidar los tributos actuales y ayudarle a la ciudadanía para que pueda pagar correctamente sus impuestos”, afirmó.

Asimismo, anunció la conformación de una mesa técnica integrada por el ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), el titular de Aduanas y la Subsecretaría de Finanzas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de recaudación y garantizar que los ingresos del Estado sean protegidos y optimizados.

Finalmente, el ministro confirmó que el presidente Asfura convocó al primer Consejo de Ministros a las 6.00 de la tarde de este martes, donde se abordarán estas reformas estructurales como parte de la estrategia de ordenamiento fiscal y reorganización administrativa del Gobierno.LB