Emilio Hércules promete seguir trabajando con transparencia para Honduras desde Sefin

Tegucigalpa – El abogado Emilio Hernández Hércules se comprometió a seguir trabajando con transparencia por Honduras en su nuevo cargo en el gabinete de gobierno como titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

El pleno del Congreso Nacional aprobó la renuncia de Hernández Hércules como comisionado propietario de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), en su primera sesión legislativa.

Mediante su cuenta en la red social X, Hernández Hércules expresó su agradecimiento a los miembros de la UFTF por su compromiso y entrega. “Es un equipo con gran capacidad y una institución que ha evolucionado y se ha fortalecido en cada proceso electoral”, afirmó en su mensaje.

Seguidamente agregó, “Seguiré trabajando con transparencia por Honduras”.

La renuncia fue conocida y aprobada por el Pleno Legislativo, en cumplimiento del procedimiento constitucional y legal vigente, el cual establece que toda dimisión de un funcionario previamente juramentado debe ser sometida a consideración del Congreso Nacional para su formal aceptación.

El Legislativo deberá iniciar el proceso correspondiente para designar a su sustituto en la UFTF, órgano responsable de la fiscalización del financiamiento político en el país. VC