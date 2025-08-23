Emilia recibe a sus mujeres ‘perfectas’ en su primer concierto en Estados Unidos

Miami – En medio de la temporada de huracanes, y en un día especialmente gris y lluvioso en la ciudad de Miami, la estrella argentina Emilia salió de una pantalla de un ordenador de los años 2000, deslumbró con luces, colores y su gran simpatía el teatro The Fillmore, y comenzó el primer show de su gira por Estados Unidos con el tema ‘Exclusive.mp3’, uno de los favoritos de sus fans.

“¡Primera fecha en Estados Unidos, no me lo creo!”, gritó emocionada, vestida con un top y shorts morados llenos de lentejuelas, grandes botas peludas y una gorra que recordaba a los outfits dosmileros de Britney Spears. La diva cautivó al público, que con solo verla empezó a gritar y aplaudir fervorosamente.

Durante el espectáculo sonaron temas de su reciente EP perfectas, un proyecto con el que desafía los estándares de belleza y los estereotipos de la «mujer perfecta», así como canciones de su segundo álbum .mp3 y algunos temas de su primer disco ¿Tú crees en mí?

Cuatro cambios de vestuario, coreografías complejas con movimientos de cadera al estilo Shakira, solos de sus bailarines y de su banda de músicos. Pero si el concierto destacó por algo fue por la presencia escénica de la cantante y su cercanía e interacción con su audiencia, con quien conversó en varias ocasiones y hasta enseñó a bailar algunas de sus coreografías.

Es fácil ver el impacto que causa su personaje: todas sus fans —la mayoría, chicas jóvenes— se prepararon horas antes para ir vestidas siguiendo la estética Y2K que caracteriza a Emilia, con muchos colores, lentejuelas y purpurina que remiten a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Muchos acentos argentinos se escuchaban por todas partes, entre ellos el del influencer Matías Romano, quien contó a EFE que en su viaje a Miami no quiso perderse el concierto de una de sus artistas favoritas, sin importarle haber tenido que ir solo, unos años después de haberla visto actuar en una pequeña sala en Argentina, cuando aún no era tan conocida internacionalmente.

Fue una velada en homenaje a las mujeres, en la que también dedicó un tema a su padre, a quien dijo: “Sos mi superhéroe”. La frase provocó un gran silencio entre los asistentes, quienes permanecieron abrazados entre sí durante toda la canción.

Pero su “momento preferido de la noche” llegó cuando sacó a bailar a un chico del público, llamado Jimmy, quien se había aprendido el baile viral de TikTok del remix de Motinha 2.0 (Mete Marcha), tema que Emilia escribió junto a la brasileña Luísa Sonza, con quien también comparte la canción de funk brasileño Bunda, que más tarde interpretó.

Este ha sido el primero de dos conciertos consecutivos en la ciudad de Miami y la primera actuación de su ‘Emilia 2025 Tour’ por el país norteamericano, donde también pasará por Los Ángeles y Nueva York, ofreciendo dos funciones en cada ciudad, después de una parada en México.

Emilia acaba de regresar de una gira por Latinoamérica y España, y con estos próximos conciertos —llenos de energía como si se tratara del primero— culminará su tour internacional, en el que ha llegado a reunir a 30,000 fans en Mar del Plata (Argentina) y conseguir su primer estadio en Santiago de Chile. EFE