Emergencias: Motociclista fallece en Amarateca, vuelca bus en Tegucigalpa e incendio consume vivienda

Tegucigalpa- Una serie de emergencias se registraron en las últimas horas en distintos puntos de la capital y sus alrededores, dejando como saldo un motociclista fallecido, un accidente de tránsito con daños materiales y un incendio estructural que movilizó a los cuerpos de socorro.

El hecho más grave ocurrió en Amarateca, donde un motociclista perdió la vida tras impactar contra un vehículo de carga. La víctima fue identificada como Jerson Hernández, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades del caso.

En otro incidente, se reportó el volcamiento de un autobús de la ruta La Peña-Centro sobre el bulevar Comunidad Económica Europea, en las cercanías de un centro comercial de la capital. De acuerdo con la información preliminar, el conductor perdió el control de la unidad luego de intentar evitar una colisión con otro vehículo.

“Estaba mojada la calle y el carro me coleo” dijo el conductor quien dijo tiene 26 años de edad.

Al lugar se desplazaron varias ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos y otros equipos de emergencia para atender la situación. El conductor sufrió lesiones leves y, pese al aparatoso accidente, no se reportaron pasajeros ni otras personas con heridas de gravedad. Las autoridades únicamente confirmaron daños materiales.

Por otra parte, en otro hecho dos personas lesionadas deja accidente en el barrio El Chile en Comayagüela luego de que un camión cayo en un abismo de aproximadamente 10 metros. Cuerpos de socorro atendieron a las víctimas en el lugar mientras las autoridades policiales resguardaban la zona.

Mientras tanto, un incendio estructural se registró en el sector 6 de la colonia Hato de Enmedio, donde una vivienda construida de madera fue alcanzada por las llamas. La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos permitió controlar el fuego antes de que se propagara a las viviendas cercanas.

Las autoridades informaron que el siniestro no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, aunque la vivienda sufrió daños de consideración. Las causas del incendio serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.LB