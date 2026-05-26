Emergencia por 90 días en la capital Tegucigalpa, por falta de agua 

Tegucigalpa – El alcalde de la capital del Distrito Central (AMDC), Juan Diego Zelaya, confirmó que, debido a la crisis hídrica en la capital, por unanimidad la corporación municipal declaró emergencia por el término de 90 días.

– La emergencia se podría extender, dependiendo de la cantidad de lluvias, porque lo que se está anunciando no será suficiente, anotó Zelaya.

“Hemos decretado emergencia hídrica, la situación es crítica, vamos a habilitar un portal de transparencia para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo entre otras cosas vamos a contratar pipas de agua, aunque sean privadas, para poder ampliar nuestra capacidad de operación en toda la capital”, citó el edil.

La represa Los Laureles tiene un nivel de 43.03 % y Concepción apenas 34.78 % y considerando que hay un porcentaje de ese que no se puede utilizar, porqué sería demasiado costoso el tratamiento.

El objetivo es tener al menos 80 pipas atendiendo las diferentes zonas de las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, a las colonias donde no está llegando el agua, para poder paliar la necesidad.

Además, hay una ordenanza para que se sancione a quienes están malgastando el agua en un periodo tan crítico para el caso llenando piscinas o lavando vehículos.

En este momento cada gota cuenta, todos tenemos que poner de nuestra cuenta, hay que tener conciencia y hay que reciclar el agua que se pueda y reparar cualquier fuga y no desperdiciar el agua.

La situación de falta de agua en la capital es tan severa que se extenderá sin duda alguna más allá de verano y alcanzará el próximo año, por lo que es preciso que se comprenda la gravedad de la situación y todos puedan poner de su parte, concluyó el alcalde Juan Diego Zelaya. LB