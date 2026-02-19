Emergencia no basta cuando no hay especialistas, medicinas ni cirugías

Tegucigalpa – La declaratoria de emergencia sanitaria en Honduras ha despertado esperanza en miles de pacientes que enfrentan diariamente la escasez de medicamentos y la mora quirúrgica. Sin embargo, distintos sectores médicos advierten que el decreto por sí solo no resolverá la crisis si no se traduce en acciones concretas e inmediatas.

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos señaló que la emergencia debe ir acompañada de medidas reales como el abastecimiento oportuno de medicamentos, la reducción de la mora quirúrgica y la contratación de especialistas.

“De nada nos sirve declarar una emergencia si vamos a tener siempre carencia de especialistas como cirujanos y anestesiólogos, que son clave para disminuir esta mora quirúrgica”, expresó.

Actualmente, miles de pacientes esperan una cirugía mientras su condición médica se agrava con el paso de los días. La falta de personal especializado en los quirófanos es uno de los principales cuellos de botella que impide avanzar en la atención.

Por su parte, el diputado y médico Carlos Umaña indicó que la emergencia sanitaria representa una oportunidad para reorganizar y fortalecer la red hospitalaria del país, pero insistió en que se debe priorizar un marco institucional transparente.

“Lo principal es la construcción de un fideicomiso de forma transparente para tener medicamentos y operar a los 15,000 pacientes en mora quirúrgica, ya sea contratando personal o apoyándose en la medicina privada”, apuntó. Además, planteó la necesidad de establecer una ley marco de protección social que brinde seguridad jurídica a la Secretaría de Salud y garantice sostenibilidad al sistema.

Mientras tanto, en las salas de espera de los hospitales públicos, la emergencia no es un decreto sino una realidad diaria: pacientes que aguardan por una operación, familiares que recorren farmacias buscando medicamentos, tratamientos como los pacientes oncológicos y médicos especialistas para una cita que puede tardar meses. LB