Emergencia médica, elección de Procurador y Ley de Empleo marcan agenda del CN

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La elección de un nuevo procurador general de la República y su adjunto y la discusión de dos de las principales leyes remitidas por el Poder Ejecutivo como la emergencia en el sector salud y el empleo parcial, marcarán el trabajo del Congreso Nacional, a fin de otorgar las herramientas a la administración de Nasry “Tito” Asfura para combatir dos de los principales males que padece la población.

– La elección del Procurador y Subprocurador General de la República es considerada urgente ante la ilegalidad en que se encuentran los actuales abogados del Estado.

En un inusual lunes, los legisladores fueron convocados a sesión por el titular Tomás Zambrano a fin de que comiencen la agenda legislativa que marcará la futura gestión presidencial de Asfura, que apenas cumplirá este lunes su primera semana de actividades.

Elección del Procurador General y su adjunto

Un tema de trascendencia en la agenda, según confirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a Proceso Digital es la elección de un nuevo procurador general de la República y su adjunto.

Extraoficialmente se han mencionado los nombres de los abogados, el nacionalista Dagoberto Aspra y el liberal Francisco Quiroz Mejía para dirigir la titularidad y la sub procuraduría del país.

La urgencia de las autoridades corresponde a que los actuales abogados del Estado fueron electos de forma irregular ya que su escogencia fue realizada sin la mayoría calificada que se requiere para tal fin, igualmente el acto se realizó casi medio año antes de que correspondiera a las entonces autoridades vacar y la cabeza de la institución, Manuel Galeas, no tiene el título de notario, un requisito que la ley exige para ocupar el cargo.

Actores de la sociedad civil advirtieron que si no se compran medicamentos de emergencia, el sistema de hospitales y centros de salud públicos se quedaron en marzo próximo sin fármacos.

Salud y la Ley de Medidas Excepcionales

Igualmente, el gobierno turnará al Poder Legislativo el proyecto de Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, mediante la cual se declara emergencia en el sector sanitario y con ello brindar las herramientas diseñadas por el nuevo gobierno para enfrentar la grave crisis que enfrenta el sistema estatal de salud y que golpea a los hondureños más pobres.

El objetivo gubernamental es permitir compras directas de emergencia de medicamentos y equipo sanitario a fin de que todo el sistema de hospitales y centros de salud cuenten con los fármacos y equipos para operar normalmente.

El equipo gubernamental y otros actores de la sociedad civil advirtieron que si no se compran medicamentos de emergencia el sistema de hospitales y centros de salud públicos se quedaron en marzo próximo sin los fármacos y demás equipo para atender a los pacientes que por decenas de miles acuden diariamente a los centros sanitarios pagados por el contribuyente.

Entre las medidas que recoge el proyecto de ley está reanudar el fideicomiso para la compra de medicamentos que fue implementado años atrás y fue cancelado por la pasada administración del partido Libertad y Refundación (Libre) en el gobierno de Xiomara Castro.

Igualmente, se dispone a aprobar que el Estado pueda pagar a farmacias privadas por los medicamentos que entregan a los pacientes de los hospitales estatales y en cuyas farmacias no se encuentren disponibles.

También se busca reducir la mora quirúrgica, la cual se estima entre 10-15 mil pacientes, para lo que se recurriría al sistema privado hospitalario, mientras el gobierno repara las salas de operaciones de los hospitales estatales y que han provocado la mora quirúrgica. Solo el Hospital-Escuela, el principal nosocomio público de Honduras, se estima que la mitad de las salas de operaciones se encuentran deterioradas y se requiere su reparación urgente.

La situación es tan grave en el sector estatal que el propio presidente Asfura asumió el control de la Secretaría de Seguridad.

La medida de emergencia y el control del mando de la Secretaría de Salud ha sido rechazada por el Colegio Médico de Honduras y otros profesionales de la sanidad, argumentando que el sector requiere de personal a tiempo completo para atender sus complejidades y el mandatario no puede estar al 100 % porque debe atender otros asuntos de gobierno y Estado.

Igualmente, señalan que la expedición de medicamentos en farmacias y atender operaciones en hospitales privados equivale a privatizar el sector de la salud.

(LEER) Exministra Araujo considera que no hay otra manera en Salud si no es a través de un estado de emergencia

Pero otros, como la exministra de Salud, Roxana Araujo, defienden la medida defienden la medida, asegurando que “yo considero que no hay otra salida más oportuna en este momento que declarar un estado de emergencia”.

La exfuncionaria dijo que, aunque muchos hablan de privatización, pero que el sistema ya está privatizado y señaló que desde el momento en que una persona sale con una receta y tiene que ir a comprar el medicamento a una farmacia privada, el sistema está privatizado.

Del lado del sector sindical señalaron que fueron convocados para discutir el proyecto de emergencia de salud.

La Ley de Empleo por Hora es una herramienta clave tanto para las empresas como para los trabajadores.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, informó este domingo que han sido convocados para mañana lunes 2 de febrero a una reunión con la comisión legislativa de salud para discutir el decreto de emergencia sanitaria que está por someterse al pleno en el Congreso Nacional.

Orellana dijo que también la bancada del Partido Liberal extendió invitación al gremio de enfermería para discutir ese tema que está orientado a terminar con la mora quirúrgica, así como tratar el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red sanitaria nacional.

El déficit en Salud incluye el estado de estancamiento en la construcción de la infraestructura de ocho hospitales que ofreció la expresidenta Xiomara Castro y que se encuentran retrasados en su entrega. Ella había prometido entregarlos al fin de su mandato.

Empleo, el ansiado deseo de los jóvenes

Se espera que esta semana también el gobierno remita el proyecto de ley para restablecer el empleo parcial o por hora, cuya versión anterior fue eliminada por el gobierno de la expresidenta Castro.

La medida ha sido apoyada por las grandes y pequeñas cámaras empresariales, ya que aseguran permitirá generar miles de empleos para jóvenes y otros hondureños en otras edades en tiempos determinados.

El gobierno hace ajustes al proyecto a fin de enviarlo al Congreso Nacional para que tramiten su aprobación y esté listo antes de Semana Santa.

Las cantidades de generación de empleo bajo esta modalidad varían, pero van desde los 50 mil que se necesitan en la temporada de fiestas mayores, hasta los 400 mil que hablan los empresarios que indican que se ocupan en otros sectores como construcción, pequeña industria, servicios y otros, no solo el sector turismo.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIC), Daniel Fortín, indicó que es necesario reformar el Código del Trabajo y regresar al Empleo por hora.

La Ley de Empleo por Hora es una herramienta clave tanto para las empresas como para los trabajadores en el contexto económico actual del país.

Del sector de la micro y pequeña empresa también señalaron la importancia de que la ley de Empleo por hora sea aprobada por los legisladores, ya que les ofrecerá mayores herramientas para poder sostenerse en el mercado, ya que su estructura de costos les impide contratar personas a tiempo completo.

Fortín señaló que el sector empresarial ha insistido en esta normativa incluso desde el día en que fue derogada, debido a que permite a las empresas contratar personal en momentos específicos de alta demanda, como en temporadas festivas o en picos de consumo. “Hay momentos en que las empresas necesitan contratar gente por hora, en épocas del año donde se requiere personal extra”, afirmó.

La designada presidencial María Antonieta Mejía denunció que la administración pasada de Castro, solo en el alquiler de autos de alta gama se destinaban 1 mil 200 millones de lempiras.

Justicia a despilfarro

Otro tema de interés ha sido los señalamientos que la administración pasada de Castro generó despilfarros en el uso de los fondos estatales y que para muchos requiere de intervención de instancia estatal alguna.

(LEER) Gobierno recibió Caja Única vacía: María Antonieta Mejía

La designada presidencial María Antonieta Mejía denunc ió que meses antes de dejar el poder se otorgaron aumentos desproporcionados entre los altos funcionarios, se despacharon con plazas dobles.

Igualmente, señaló que solo en el alquiler de autos de alta gama se destinaban 1 mil 200 millones de lempiras.

Muchos llaman a acción de justicia, ya que se despilfarraron los fondos estatales, mientras los hospitales estaban desabastecidos de medicamentos y otros insumos necesarios para sus operaciones.

Indicaron que es contrario al ensañamiento que sucedió en la administración pasada que durante cuatro años se habló de narcodictadura y se persiguieron a varias personas. (PD).