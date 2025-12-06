Embolsado hallan cuerpo de hombre en Ticamaya

San Pedro Sula – El cuerpo de un hombre en el interior de bolsas para basura fue encontrado en el sector de Ticamaya, San Pedro Sula.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

El cuerpo fue encontrado en el interior de bolsas para basura.

Se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena.

Personal de Medicina Forense se trasladaron a la zona para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver.