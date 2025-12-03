Embolsada hallan a una persona en Nueva Aldea de Tegucigalpa

Tegucigalpa – Otro hallazgo de una persona en el interior de bolsas para basura fue reportado este miércoles en el sector de Nueva Aldea en esta capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Miembros de la policía nacional se apersonaron a la zona para acordonar la escena.

Mientras que personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el levantamiento cadavérico y posteriormente trasladarlo a la morgue capitalina.

Durante el fin de semana fueron encontrados dos cuerpos en el interior de sacos en un sector de la capital.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue capitalina para que fueran reclamados por sus familiares.

El hallazgo de cuerpos envueltos en sábanas o en el interior de bolsas para basura o sacos se ha vuelto común en Honduras.