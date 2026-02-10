Embargan la alcaldía de El Corpus por demanda laboral que asciende a L.63 millones 

Tegucigalpa – La alcaldesa de El Corpus, Choluteca Katherine Guillén, confirmó este martes que se embargó la cuenta bancaria de esta corporación municipal por un monto de 63 millones 178 mil 454.59 lempiras.

El embargo se debe a la demanda laboral de empleados que exigen prestaciones e indemnizaciones laborales por un despido directo, pago de salarios, reajuste del salario mínimo, reajuste del catorceavo y aguinaldo, indemnización de daños y perjuicios por falta del pago del salario mínimo.

Guillén manifestó que este embargo impacta a miles de familias en El Corpus, especialmente proyectos de educación, inversión pública y apoyo a adultos mayores.

Comentó que los derechos laborales se pagan y se respetan, todo trabajador tiene derecho a recibir lo que le corresponde.

No obstante, señaló que ve irregularidades serias en esta demanda laboral como indicios de personas que no laboraron en la municipalidad y cálculos financieros irreales.

“Es una carga imposible de asumir, significa menos obras, ayuda social y oportunidades para la gente”, dijo Guillén al noticiero Hoy Mismo.

La alcaldesa enfatizó que esta demanda se origina en administraciones anteriores que le tocará asumir.

Contó que los abogados solicitaron la nulidad del proceso para que se revise si todo se desarrolló con el debido proceso y que lo que se reclama sea justo.

Guillén reveló que hay despidos masivos en fechas cercanas a su toma de posesión, otorgamientos de poder inmediato, acuerdos conciliatorios con montos millonarios y resoluciones de embargo emitidas en tiempo reducido.

Señaló que carece de la documentación en la alcaldía clave porque no hubo una transición ordenada.

Llamó a las instituciones del Estado y organizaciones nacionales e internacionales que brinden acompañamiento técnico y legal para que el bienestar social no quede paralizado.

La alcaldesa advirtió que este embargo equivaldría alrededor de tres años sin recibir transferencias. AG