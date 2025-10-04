Embarcación con 17 hondureños detenidos por Nicaragua transportaba droga

Tegucigalpa – La embarcación hondureña que fue retenida en las últimas horas por la Fuerza Naval de Nicaragua transportaba drogas, reveló el director de la Marina Mercante, Geovany Ochoa.

El viernes se conoció que una embarcación con 17 hondureños a bordo fue retenida por los nicaragüenses por haber cruzado su jurisdicción en sus aguas.

Ochoa mencionó que el propietario de la embarcación pierde el control cuando el barco sale del puerto, y el criterio queda a decisión del capitán.

Señaló que las autoridades de Nicaragua se encargarán de encontrar cuanto es la cantidad del estupefaciente encontrada en la embarcación hondureña.

Igualmente, reveló que en la embarcación hondureña se encontró un arma cuando está prohibida por la Ley Orgánica de la Marina Mercante.

Indicó que la Marina Mercante, Cancillería y Fuerza Naval de Honduras está analizando que tipo de acciones legales le pueden brindar a los compatriotas. AG