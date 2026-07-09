Embalses Los Laureles y La Concepción permanecen en nivel de riesgo hídrico alto, reporta la UMAPS

Tegucigalpa- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), informó este jueves que los embalses Los Laureles y La Concepción continúan en un nivel de riesgo hídrico alto, al registrar niveles de almacenamiento por debajo del 50 % de su capacidad, umbral considerado crítico para el abastecimiento de agua en la capital.

De acuerdo con el reporte, el embalse Los Laureles se encuentra al 40.01 % de su capacidad, con un volumen almacenado de 4.205 millones de metros cúbicos, un nivel de 1,021 metros sobre el nivel del mar y una producción en planta de 450 litros por segundo.

Por su parte, el embalse La Concepción registra una capacidad de 36.04 %, con un volumen almacenado de 13.048 millones de metros cúbicos y un nivel de 1,138.35 metros sobre el nivel del mar.

Además, su producción y aportes a la planta de tratamiento alcanzan los 1,200 litros por segundo.

La UMAPS destacó que ambos embalses permanecen por debajo del 50 %, nivel que marca la condición crítica de almacenamiento, lo que mantiene vigente la clasificación de riesgo hídrico alto para el Distrito Central.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a hacer un uso responsable del agua potable y evitar el desperdicio, mientras continúan monitoreando el comportamiento de los embalses a la espera de mayores aportes por las lluvias de la temporada. IR