Embajadora Eleonora Ortéz presenta copias de estilo al Gobierno de México

Tegucigalpa – La embajadora de Honduras en México, Eleonora Ortéz Williams, presentó sus copias de estilo que la acreditan en ese cargo ante el Gobierno de México.

Durante el evento, se discutieron los profundos lazos fraternos que comparten los países y se patentó el deseo de ambas partes de fortalecer y crecer la cooperación en ámbito económico, político, turístico y cultural.

Además, contó con la participación del Embajador Jonathan Chait, Director de Protocolo, Carlos Imanol Belausteguigoitia Director General de Centroamérica y el Caribe de la Cancillería Mexicana y José Guillermo Caraccioli, Ministro de la Embajada de Honduras, quienes reiteraron su compromiso de trabajar conjuntamente para contribuir a los proyectos que se desarrollan entre Honduras y México así como los proyectos regionales que traen desarrollo y prosperidad a todo el istmo de la región mesoamericana.

Honduras y México comparten una relación diplomática bilateral desde 1908, año que Honduras estableció una delegación permanente en la capital mexicana. (RO)